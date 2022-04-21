Погода 21 апреля будет пасмурной и дождливой

06:05 21 апреля Киев, Украина

В четверг на большей части территории страны пройдут дожди. По данным синоптиков, сухо будет только на Закарпатье. В восточных областях дожди пройдут ближе к вечеру.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.

В Черкасской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +8...+11 °С.

В Кировоградской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

В Полтавской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +9...+12 °С.

В Днепропетровской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +9...+12 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской и Тернопольской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.

В Волынской, Ровненской и Хмельницкой областях пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +6...+9 °С.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +12...+15 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Черниговской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +8...+11 °С.

В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +9...+12 °С.

В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.

В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +12...+15 °С.

В Донецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +11...+14 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.

В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +8...+11 °С.

В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +9...+12 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.

В Киеве пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +8...+11 °С.

Солнце взойдет в 05:51, а зайдет в 20:01. Долгота дня составит 14 ч 10 мин.