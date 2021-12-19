Погода 1 декабря будет облачной с мокрым снегом

06:20 01 Декабрь Киев, Украина

1 декабря в Украине будет сырым и пасмурным, есть большая вероятность усиления ветра до 19 м/с. Воздух максимально прогреется на юге страны до +8 °С. Ночью в северных и центральных регионах возможна гололедица



Центральный регион Украины



В Винницкой области облачно, снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -1...+2 °С.



В Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем 0...+3 °С.



В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской области пасмурно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.



В Волынской и Ровненской областях пасмурно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -2...+1 °С.



В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1...+2 °С.



В Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.



Северный регион Украины



В Киевской, Житомирской и Черниговской областях пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -1...+2 °С.



В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -1...+2 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-2 °С, днем 0...+3 °С.



В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...+7 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-+1 °С, днем +5...+8 °С.



В Николаевской и Херсонской областях облачно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-+1 °С, днем +4...+7 °С.



В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +2...+5 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +4...+7 °С.



В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -2...+1 °С.



Солнце взойдет в 07:36, а зайдет в 15:57. Долгота дня составит 8 ч 21 мин.