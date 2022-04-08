Погода 10 июля: стабильно жаркая, местами дожди

Дожди 10 июля синоптики предвещают лишь в западных регионах Украины. На всей остальной территории Украины стабильно жаркая и сухая погода. Практически по всей территории установится температура +33 градуса.

Погода в регионах Украины

На всей территории страны в среднем будет + 30...+ 33 градуса тепла. Дожди прогнозируют в:

Закарпатской,

Львовской,

Ивано-Франковской,

Тернопольской,

Черновицкой областях.

Синоптик Наталья Диденко в фейсбуке рассказала, что Украина будет находиться в "горячем воздухе". Жара будет сочетаться с сухим воздухом.

«В Киеве суббота и воскресенье предусматриваются сухими и жаркими. Температура воздуха в течение дня составит +30...+32 градуса,» – рассказала синоптик.

Более того, из-за этого Диденко посоветовала отказаться от шашлыков. Ведь в жару увеличивается пожарная опасность.

Погода в городах Украины 10 июля

Ужгород – +30...+32

Львов – + 31...+33

Ивано-Франковск – +31...+33

Тернополь – + 31...+33

Черновцы – + 31...+33

Хмельницкий – + 30...+32

Луцк – +30...+32

Ровно – + 30...+32

Житомир – + 31...+33

Винница – + 30...+32

Одесса – + 30...+32

Николаев – + 31...+33

Херсон – + 31...+33

Симферополь – + 31...+33

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – + 31...+33

Чернигов – + 31...+33

Сумы – + 31...+33

Полтава – + 31...+33

Днепр – + 32...+34

Запорожье – + 30...+32

Донецк – + 31...+33

Луганск – + 31...+33

Харьков – + 31...+33

Киев – + 31...+33