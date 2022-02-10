Погода 10 февраля: в большинстве регионов без осадков, возможен дождь в центре и на востоке страны

07:54 10 Февраль Киев, Украина

В четверг на большей части территории страны будет сухо. Осадки в виде дождя и мокрого снега вероятны ночью и утром в северных и центральных регионах, днем – на востоке. Возможна гололедица. В горных районах Львовской и Закарпатской областей существует значительная опасность схода лавин.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

В Черкасской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.

В Кировоградской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...+7 °С.

В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +1...+4 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.

В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.

В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.

В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Житомирской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.

В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.

В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +1...+4 °С.

В Луганской и Донецкой областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5...+8 °С.

В Николаевской области областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.

В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...+7 °С.

В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.

В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.

В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

Солнце взойдет в 7:18, а зайдет в 17:06. Долгота дня составит 9 ч 47 мин.