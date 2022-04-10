Погода 10 апреля: В Карпатах снег, в центре и на севере - дожди

08:02 10 апреля Киев, Украина

В воскресенье на правобережной части страны температура воздуха несколько понизится. По данным синоптиков, в западных, центральных и северных областях возможны дожди, в Карпатах – мокрый снег . В восточных, центральных и южных регионах ожидается усиление ветра.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +12...+15 °С.

В Черкасской области пасмурно, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +15...+18 °С.

В Кировоградской и Полтавской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +14...+17 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +17...+20 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +5...+8 °С.

В Волынской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +6...+9 °С.

В Ровненской и Тернопольской областях пасмурно, без осадков. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.

В Хмельницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1…+4 °С, днем +6...+9 °С.

В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.

В Закарпатской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, дождь. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +10...+13 °С.

В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +8...+11 °С.

В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +11...+14°С.

В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +10...+13 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +14...+17 °С.

В Луганской области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +18...+21 °С.

В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +17...+20 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +13...+16 °С.

В Николаевской и Херсонской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +17...+20 °С.

В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +17...+20 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +19...+22 °С.

В Киеве пасмурно, дождь. Ветер северный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +7...+10 °С.

Солнце взойдет в 06:14, а зайдет в 19:43. Долгота дня составит 13 ч 29 мин.