Погода 19 февраля будет ветренной. На севере и западе ожидается дождь и мокрый снег

По прогнозу Укргидрометцентра года в субботу, 19 февраля, в Украине ожидается действительно разнообразная погода: она будет дождливой, но теплой. Средняя дневная температура составит + 7...+9 градусов. Холоднее всего будет в Сумах. Там температура воздуха прогреется лишь до +4...+6 градусов.
В частности, на юге и в Крыму температура воздуха прогреется до +11 градусов.
Дождь, местами с мокрым снегом ожидается в западных, северных областях, местами в Центре и вечером может достичь Харьковщины.
В большинстве областей Украины прогнозируют дожди. Насладиться солнцем смогут только жители Юга, Востока и Крыма.
На Киевщину надвигается штормовой ветер, жителей предупреждают об опасности. В Киеве синоптики обещают + 6...+8 градусов.
Погода в городах Украины 19 февраля
- Ужгород – +7...+9
- Львов – + 7...+9
- Ивано-Франковск – +7...+9
- Тернополь – +7...+9
- Черновцы – +7...+9
- Хмельницкий – + 6...+8
- Луцк – +7...+9
- Ровно – + 6...+8
- Житомир – + 6...+8
- Винница – + 6...+8
- Одесса – + 8...+10
- Николаев – + 9...+11
- Херсон – + 9...+11
- Симферополь – + 9...+11
- Кропивницкий – +7...+9
- Черкассы – + 6...+8
- Чернигов – + 5...+7
- Сумы – + 4...+6
- Полтава – + 5...+7
- Днепр – + 6...+8
- Запорожье – + 8...+10
- Донецк – + 6...+8
- Луганск – + 6...+8
- Харьков – + 6...+8
- Киев – + 6...+8.
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