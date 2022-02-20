Погода 19 февраля будет ветренной. На севере и западе ожидается дождь и мокрый снег

10:31 19 Февраль Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра года в субботу, 19 февраля, в Украине ожидается действительно разнообразная погода: она будет дождливой, но теплой. Средняя дневная температура составит + 7...+9 градусов. Холоднее всего будет в Сумах. Там температура воздуха прогреется лишь до +4...+6 градусов.

В частности, на юге и в Крыму температура воздуха прогреется до +11 градусов.

Дождь, местами с мокрым снегом ожидается в западных, северных областях, местами в Центре и вечером может достичь Харьковщины.

В большинстве областей Украины прогнозируют дожди. Насладиться солнцем смогут только жители Юга, Востока и Крыма.

На Киевщину надвигается штормовой ветер, жителей предупреждают об опасности. В Киеве синоптики обещают + 6...+8 градусов.

Погода в городах Украины 19 февраля

  • Ужгород – +7...+9
  • Львов – + 7...+9
  • Ивано-Франковск – +7...+9
  • Тернополь – +7...+9
  • Черновцы – +7...+9
  • Хмельницкий – + 6...+8
  • Луцк – +7...+9
  • Ровно – + 6...+8
  • Житомир – + 6...+8
  • Винница – + 6...+8
  • Одесса – + 8...+10
  • Николаев – + 9...+11
  • Херсон – + 9...+11
  • Симферополь – + 9...+11
  • Кропивницкий – +7...+9
  • Черкассы – + 6...+8
  • Чернигов – + 5...+7
  • Сумы – + 4...+6
  • Полтава – + 5...+7
  • Днепр – + 6...+8
  • Запорожье – + 8...+10
  • Донецк – + 6...+8
  • Луганск – + 6...+8
  • Харьков – + 6...+8
  • Киев – + 6...+8.

Прогноз погоды на 19 февраля от Укргидрометцентра