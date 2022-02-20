Погода 19 февраля будет ветренной. На севере и западе ожидается дождь и мокрый снег

По прогнозу Укргидрометцентра года в субботу, 19 февраля, в Украине ожидается действительно разнообразная погода: она будет дождливой, но теплой. Средняя дневная температура составит + 7...+9 градусов. Холоднее всего будет в Сумах. Там температура воздуха прогреется лишь до +4...+6 градусов.

В частности, на юге и в Крыму температура воздуха прогреется до +11 градусов.

Дождь, местами с мокрым снегом ожидается в западных, северных областях, местами в Центре и вечером может достичь Харьковщины.

В большинстве областей Украины прогнозируют дожди. Насладиться солнцем смогут только жители Юга, Востока и Крыма.

На Киевщину надвигается штормовой ветер, жителей предупреждают об опасности. В Киеве синоптики обещают + 6...+8 градусов.

Погода в городах Украины 19 февраля