Погода 18 мая: шквальный ветер, град и грозы

06:10 18 Май Киев, Украина





Центральный регион Украины Погода заметно испортится по всей Украине, в западных областях пройдут ливни с грозами, на остальной территории страны будет облачно и дождливо, возможно выпадение града



В Винницкой и Черкасской областях облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +17...+20 °С.



В Полтавской и Днепропетровской областях облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +20...+23 °С.



В Кировоградской области облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +18...+21 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +15...+18 °С.



В Волынской, Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +17...+20 °С.



В Ровненской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +18...+21 °С.



В Черновицкой и Ивано-Франковской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +14...+17 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +14...+17 °С.



Северный регион Украины



В Киевской и Житомирской областях облачно, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +18...+21 °С.



В Черниговской и Сумской областях облачно, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +20...+23 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской и Донецкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +21...+24 °С.



В Луганской области облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +19...+22 °С.



В Николаевской области облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +18...+21 °С.



В Херсонской области облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +19...+22 °С.



В Запорожской области облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +20...+23 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +18...+21 °С.



В Киеве облачно, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +17...+20 °С.



Солнце взойдет в 5:05, а зайдет в 20:43. Долгота дня составит 15 ч 38 мин.