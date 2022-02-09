Погода 18 мая: шквальный ветер, град и грозы

Погода заметно испортится по всей Украине, в западных областях пройдут ливни с грозами, на остальной территории страны будет облачно и дождливо, возможно выпадение града.
Центральный регион Украины
Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +17...+20 °С.
В Полтавской и Днепропетровской областях облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +20...+23 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +18...+21 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +15...+18 °С.
В Волынской, Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +17...+20 °С.
В Ровненской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +18...+21 °С.
В Черновицкой и Ивано-Франковской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +14...+17 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +14...+17 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях облачно, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +18...+21 °С.
В Черниговской и Сумской областях облачно, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +20...+23 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +21...+24 °С.
В Луганской области облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +19...+22 °С.
В Николаевской области облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +18...+21 °С.
В Херсонской области облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +19...+22 °С.
В Запорожской области облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +20...+23 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +18...+21 °С.
В Киеве облачно, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +17...+20 °С.
Солнце взойдет в 5:05, а зайдет в 20:43. Долгота дня составит 15 ч 38 мин.
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