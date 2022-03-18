Погода 18 марта: в Украине без осадков, местами солнечно

06:31 18 марта Киев, Украина

В пятницу антициклон продолжит диктовать погоду в стране. По данным meteoprog.ua, на большей части территории Украины осадков не предвидится. Мокрый снег и дождь ожидаются в южных областях и в Крыму. В южных и центральных регионах усилится ветер.

Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -1...+2 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -2...+1 °С.

В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -4...-1 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -2...+1 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...1 °С, днем +2...+5 °С.

В Волынской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.

В Ровненской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +1...+4 °С.

В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем 0...+3 °С.

В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +1...+4 °С.

В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.

В Черновицкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.

В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5...+8 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Черниговской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -1...+2 °С.

В Сумской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -5...-2 °С.

В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем 0...+3 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -5...-2 °С.

В Луганской и Донецкой областях облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -4...-1 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем 0...+3 °С.

В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем 0...+3 °С.

В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -2...+1 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -2...+1 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -2...+1 °С.

Солнце взойдет в 06:04, а зайдет в 18:07. Долгота дня составит 12 ч 3 мин