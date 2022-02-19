Погода 18 февраля будет сырой и ветреной. Высокая вероятность дождя

07:39 18 Февраль Киев, Украина

Погода в Украине в последний рабочий день будет пасмурной и дождливой, дожди пройдут практически по всей стране. При этом температура воздуха останется плюсовой.

Синоптики предупреждают об усилении ветра во всех областях: возможны порывы до 15-18 м/с, на западе страны – до 19-21 м/с. В горных районах Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей – значительная опасность схода лавин, в Ивано-Франковской – высокая (красный уровень).

Центральный регион Украины

В Винницкой и Черкасской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +4...+7 °С.

В Кировоградской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +5...+8 °С.

В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +3...+6 °С.

В Днепропетровской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +6...+9 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.

В Волынской и Ровненской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.

В Закарпатской области небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.

В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.

В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской и Луганской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.

В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +7...+10 °С.

В Николаевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +6...+9 °С.

В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +7...+10 °С.

В Запорожской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +6...+9 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +5...+8 °С.

В Киеве пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +2...+5 °С.

Солнце взойдет в 7:03, а зайдет в 17:20. Долгота дня составит 10 ч 17 мин.