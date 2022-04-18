Погода 18 апреля будет пасмурной и с осадками

В понедельник на всей территории Украины сохранится пасмурная и дождливая погода. В северных и центральных областях на поверхности почвы, а в западных областях и в воздухе заморозки -5...0 °С. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.

Центральный регион Украины

В Винницкой областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +5...+7 °С.

В Черкасской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +7...+9 °С.

В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +7...+9 °С.

В Полтавской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +8...+10 °С.

В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +12...+14 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской, Волынской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +5...+7 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +5...+7 °С.

В Черновицкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +6...+8 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +8...+10 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +6...+8 °С.

В Житомирской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +6...+8 °С.

В Черниговской области облачно, дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +7...+9 °С.

В Сумской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +8...+10 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +13...+15 °С.

В Луганской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +15...+17 °С.

В Донецкой области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +14...+16 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +14...+16 °С.

В Херсонской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +10...+12 °С.

В Николаевской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.

В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +9...+11 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 °С, днем +15...+17 °С.

В Киеве облачно, дождь. Ветер северный, 2-6 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 °С, днем около +5 °С.

Солнце взойдет в 5:57, а зайдет в 19:56. Долгота дня составит 13 ч. 58 мин.