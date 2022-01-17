Погода 17 января будет ветреной и снежной, на дорогах гололедица

- Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем 0...+2 °С.
В Кировоградской и Черкасской областях облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +1...+3 °С.
В Полтавской области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -1...+1 °С.
В Днепропетровской области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем 0...+2 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем 0...+1 °С.
В Хмельницкой области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем 0...+2 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем 0...+2 °С.
В Волынской и Ровненской областях облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем 0...+2 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +2...+4 °С.
В Тернопольской области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.
В Закарпатской области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем -1...+1 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем 0...+2 °С.
В Черниговской и Житомирской областях облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -1...+1 °С.
В Сумской области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -2...0 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -1...+1 °С.
В Луганской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -1...+1 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем 0...+2 °С.
- Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +1...+3 °С.
В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.
В Одесской и Николаевской областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +2...+4 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…-1 °С, днем +2...+4 °С.
В Киеве облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +1...+3 °С.
Солнце взойдет в 7:51, а зайдет в 16:25. Долгота дня составит 8 ч. 34 мин.
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