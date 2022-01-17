Погода 17 января будет ветреной и снежной, на дорогах гололедица

06:02 17 Январь Киев, Украина

Сегодня по всей стране, за исключением южных регионов, синоптики обещают осадки в виде мокрого снега. Также, возможно усиление ветра до 17-22 м/с, в Карпатах – до 25-30 м/с. На дорогах гололедица.

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем 0...+2 °С.

В Кировоградской и Черкасской областях облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +1...+3 °С.

В Полтавской области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -1...+1 °С.

В Днепропетровской области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем 0...+2 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем 0...+1 °С.

В Хмельницкой области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем 0...+2 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем 0...+2 °С.

В Волынской и Ровненской областях облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем 0...+2 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +2...+4 °С.

В Тернопольской области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.

В Закарпатской области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем -1...+1 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем 0...+2 °С.

В Черниговской и Житомирской областях облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -1...+1 °С.

В Сумской области облачно, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -2...0 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -1...+1 °С.

В Луганской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -1...+1 °С.

В Донецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем 0...+2 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +1...+3 °С.

В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.

В Одесской и Николаевской областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +2...+4 °С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…-1 °С, днем +2...+4 °С.

В Киеве облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +1...+3 °С.

Солнце взойдет в 7:51, а зайдет в 16:25. Долгота дня составит 8 ч. 34 мин.