Погода 14 марта будет сухой и солнечной

В понедельник во всех областях Украины ожидается солнечная погода. Осадков в этот день не ожидается. Ночные температуры все еще будут низкими, но в дневное время ожидается существенное повышение температуры воздуха. Ветер преимущественно северо-западный, 3-5 м/с.
- Центральный регион Украины
В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2°С, днем +1...+3 °С.
В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1°С, днем +3...+5 °С.
В Кировоградскойобласти переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1°С, днем +2...+4 °С.
В Днепропетровской и Полтавской областяхпеременная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2°С, днем +1...+3 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской и Ровненской областяхясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1°С, днем +4...+6 °С.
В Тернопольской областиясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1°С, днем +2...+4 °С.
В Волынской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1°С, днем +3...+5°С.
В Хмельницкой области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1°С, днем +2...+4°С.
В области Ивано-Франковской облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2°С, днем +3...+5°С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 1-3 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1°С, днем +2...+4 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1°С, днем +7...+9 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областяхясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1°С, днем +3...+5°С.
В Черниговской областиясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1°С, днем +4...+6 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем 0...+2 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем 0...+2 °С.
В Луганской и Донецкой областяхпеременная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -8...-6 °С, днем 0...+2 °С.
- Южный регион Украины
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем +2...+4 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +4...+6 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +4...+6 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -6…-4 °С, днем 0...+2 °С.
В Киеве ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2…-1 °С, днем до +5 °С.
Солнце взойдет в 6:13, а зайдет в 18:00. Долгота дня составит 11 ч. 46 мин.
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