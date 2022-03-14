Погода 14 марта будет сухой и солнечной

06:09 14 марта Киев, Украина

В понедельник во всех областях Украины ожидается солнечная погода. Осадков в этот день не ожидается. Ночные температуры все еще будут низкими, но в дневное время ожидается существенное повышение температуры воздуха . Ветер преимущественно северо-западный, 3-5 м/с.

Центральный регион Украины

В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2°С, днем +1...+3 °С.

В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1°С, днем +3...+5 °С.

В Кировоградскойобласти переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1°С, днем +2...+4 °С.

В Днепропетровской и Полтавской областяхпеременная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2°С, днем +1...+3 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской и Ровненской областяхясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1°С, днем +4...+6 °С.

В Тернопольской областиясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1°С, днем +2...+4 °С.

В Волынской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1°С, днем +3...+5°С.

В Хмельницкой области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1°С, днем +2...+4°С.

В области Ивано-Франковской облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2°С, днем +3...+5°С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 1-3 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1°С, днем +2...+4 °С.

В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1°С, днем +7...+9 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Житомирской областяхясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1°С, днем +3...+5°С.

В Черниговской областиясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1°С, днем +4...+6 °С.

В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем 0...+2 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем 0...+2 °С.

В Луганской и Донецкой областяхпеременная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -8...-6 °С, днем 0...+2 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем +2...+4 °С.

В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем +4...+6 °С.

В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем +4...+6 °С.

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +4...+6 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -6…-4 °С, днем 0...+2 °С.

В Киеве ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2…-1 °С, днем до +5 °С.

Солнце взойдет в 6:13, а зайдет в 18:00. Долгота дня составит 11 ч. 46 мин.