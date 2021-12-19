Погода 14 декабря будет серой и пасмурной, возможен гололед

Сегодня, 14 декабря погода по всей территории страны будет пасмурная и сырая, воздух прогреется максимум до +8 °С. Спасатели предостерегают о возможном сходе снежных лавин в Закарпатском и Львовском регионах.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
В Черкасской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.
В Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Ивано-Франковской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -3...0 °С.
В Волынской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -3...0 °С.
В Ровненской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -2...+1 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1...+2 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -2...+1 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +1...+4 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
В Житомирской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.
В Сумской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+1 °С, днем 0...+3 °С.
В Донецкой и Луганской областях пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+1 °С, днем +1...+4 °С.
Южный регион Украины
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +5...+8 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.
Солнце взойдет в 07:51, а зайдет в 15:54. Долгота дня составит 8 ч 3 мин.
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