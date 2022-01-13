Погода 13 января будет морозной и ветреной, порывы ветра на западе страны до 16 м/с

На востоке и севере страны пройдет снег, в остальных регионах без осадков . Синоптики прогнозируют небольшое потепление, но при этом в западных регионах будет наблюдаться усиление ветра с порывами до 16 м/с.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -2...+1 °С.

В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -5...-2 °С.

В Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -16...-13 °С, днем -7...-4 °С.

В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -5...-2 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской и Волынской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -2...+1 °С.

В Ровненской и Тернопольской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -2...+1 °С.

В Хмельницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -3...0 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -2...+1 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -2...+1 °С.

В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -5...-2 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -16...-13 °С, днем -4...-1 °С.

В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -3...0 °С.

В Черниговской области переменная облачность, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -17...-14 °С, днем -4...-1 °С.

В Сумской области переменная облачность, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -19...-16 °С, днем -8...-5 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -16...-13 °С, днем -11…-8 °С.

В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -9…-6 °С.

В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -9...-6 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -4...-1 °С.

В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -4…-1 °С.

В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -5…-2 °С.

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -5...-2 °С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -5...-2 °С.

В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -4...-1 °С.

Солнце взойдет в 07:54, а зайдет в 16:20. Долгота дня составит 8 ч 26 мин.