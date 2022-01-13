Погода 13 января будет морозной и ветреной, порывы ветра на западе страны до 16 м/с

- Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -2...+1 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -5...-2 °С.
В Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -16...-13 °С, днем -7...-4 °С.
В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -5...-2 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской и Волынской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -2...+1 °С.
В Ровненской и Тернопольской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -2...+1 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -3...0 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -2...+1 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -2...+1 °С.
В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -5...-2 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -16...-13 °С, днем -4...-1 °С.
В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -3...0 °С.
В Черниговской области переменная облачность, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -17...-14 °С, днем -4...-1 °С.
В Сумской области переменная облачность, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -19...-16 °С, днем -8...-5 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -16...-13 °С, днем -11…-8 °С.
В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -9…-6 °С.
В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -9...-6 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -4...-1 °С.
В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -4…-1 °С.
В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -5…-2 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -5...-2 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -5...-2 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -4...-1 °С.
Солнце взойдет в 07:54, а зайдет в 16:20. Долгота дня составит 8 ч 26 мин.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии