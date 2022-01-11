Погода 11 января будет облачной, осадки только на востоке и в Карпатах

06:10 11 Январь Киев, Украина

Синоптики предупреждают о высокой вероятности осадков в виде дождя с мокрым снегом на востоке Украины и в Карпатах, в других регионах страны без осадков.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -4...-1 °С.

В Черкасской и Полтавской областях пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -3...0 °С.

В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -3...0 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -2...+1 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -4...-1 °С.

В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -4...-1 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -5...-2 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -6...-3 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5°С, днем -6...-3 °С.

В Закарпатской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -3...0 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -4...-1 °С.

В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -4...-1 °С.

В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -5...-2 °С.

В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -5...-2 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -2…+1 °С.

В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.

В Луганской области пасмурно, мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.

В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1…+2 °С.

В Херсонской и Запорожской областях облачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.

В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -7...-4 °С.

Солнце взойдет в 07:55, а зайдет в 16:17. Долгота дня составит 8 ч 22 мин.