Погода 11 января будет облачной, осадки только на востоке и в Карпатах

- Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -4...-1 °С.
В Черкасской и Полтавской областях пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -3...0 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -3...0 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -2...+1 °С.
- Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -4...-1 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -4...-1 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -5...-2 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -6...-3 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5°С, днем -6...-3 °С.
В Закарпатской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -3...0 °С.
- Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -4...-1 °С.
В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -4...-1 °С.
В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -5...-2 °С.
В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -5...-2 °С.
- Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -2…+1 °С.
В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.
В Луганской области пасмурно, мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.
- Южный регион Украины
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1…+2 °С.
В Херсонской и Запорожской областях облачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -7...-4 °С.
Солнце взойдет в 07:55, а зайдет в 16:17. Долгота дня составит 8 ч 22 мин.
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