Подробный прогноз погоды на выходные: жара до +34 и грозы. Карта

07:49 06 августа Киев, Украина

В ближайшие выходные, 6 и 7 августа, в Украине резко изменится погода. Дожди и грозы, которые сейчас накрыли все Левобережье Украины сменятся на мощную жару. Местами столбики термометров поднимутся до +33°...+36°. Одновременно с этим на западе Украины ожидается резкое похолодание до +20°...+24°, дожди и грозы.

Суббота, 6 августа.

В западных областях ночью без осадков, во второй половине дня и вечером кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, с переходом на западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °С, днём +27…+32 °С, на Закарпатье до +35 °С.

В северных областях без осадков. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +28…+33 °С.

В центральных регионах сухо. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °С, днём +29…+34 °С.

На юге Украины без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 °С, днём +30…+35 °С.

В восточных областях без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °С, днём +29…+34 °С.

Воскресенье, 7 августа.

В западной части Украины ожидается дождливая погода, ночью местами пройдут интенсивные ливни с грозами. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +18…+23 °С.

В северных областях ночью без осадков. Днём и вечером кратковременный дождь, гроза, местами град. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с, при грозах местами шквалы 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °С, днём +28…+33 °С.

В центральных областях без осадков. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °С, днём +28…+33 °С.

В южных областях сухо и жарко. Ветер восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 °С, днём +32…+37 °С.

На востоке Украины также сухо и жарко. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 °С, днём +30…+35 °С.