Почти по всей Украине пройдут дожди: прогноз погоды на 6 августа

Синоптики предупреждают, что в западных, северных и центральных областях Украины ожидаются дожди, грозы и шквалы. На юго-востоке будет сухо и жарко.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.
В Полтавской и Кировоградской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +32...+35 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровненской и Тернопольской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +21...+24 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +22...+25 °С.
В Хмельницкой и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +23...+26 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +21...+24 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +24...+27 °С.
В Черниговской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С
В Сумской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +31...+34 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +32...+35 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +27...+30 °С.
В Николаевской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.
В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +32...+35 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +21...+24 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.
В Полтавской и Кировоградской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +32...+35 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровненской и Тернопольской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +21...+24 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +22...+25 °С.
В Хмельницкой и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +23...+26 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +21...+24 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +24...+27 °С.
В Черниговской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С
В Сумской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +31...+34 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +32...+35 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +27...+30 °С.
В Николаевской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.
В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +32...+35 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +21...+24 °С.
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