По всей Украине на выходных будет неустойчивая, дождливая и ветреная погода

Синоптики предупредили, что на выходные 11-12 ноября в Украине ухудшится погода. После дождей придет похолодание. В некоторых областях страны начнутся ночные заморозки. В Карпатах возможен снег.

Кроме того, ожидается, что в субботу и воскресенье поднимется штормовой ветер. Кое-где он будет достигать 25 метров в секунду. Почти на всей территории Украины объявили первый уровень опасности.

Суббота, 11 ноября

В западных регионах страны ночью местами ожидается небольшой дождь, днем на большей части страны прогнозируют небольшие, местами умеренные дожди. В Карпатах мокрый снег, местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 °С со знаком "плюс", днем +7...+12°С. В Карпатах +2...-3°С.

В северных регионах ночью без осадков, днем умеренный, местами сильный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12, днем местами порывы, 15-17 м/с. Ночью прогнозируется +2...+7°С, днем - до +9°С.

В Центре ночью без осадков, утром и днем дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью +3...+8°С, днем +8...+13°С.

На Юге и Крыму ночью кратковременные дожди, утром и днем на всей территории дожди с грозами. Местами возможен град и шквалы, 15 – 17 м/с. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы, 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем +13…+18 °С.

На востоке ночью без осадков, во второй половине дня и вечером в Харьковской области небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 7-12, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°С, днем +7...+12°С.

Воскресенье, 12 ноября

В западных регионах небольшие дожди, местами с мокрым снегом. В Карпатах осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Температура воздуха в течение суток +3…+8°С, а в Карпатах +1...-4°С.

В северных регионах пройдет дождь. Временами осадки будут значительными. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем западный, 7-12 м/с, порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток +7…+12 °С.

Жителям центральных регионов нужно захватить зонты. Ночью и утром сильные осадки, местами грозы. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит +9…+14 °С.

В южных регионах дождь, днем небольшие осадки, порой с грозами. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы, 17-22 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +10…+15 °С.

В восточных областях страны дожди, порой очень сильные, возможны грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днем +12…+17 °С.