Первый летний день будет пасмурным и прохладным

06:04 01 Июнь Киев, Украина

Циклон, формировавший ливневые дожди на Западе Украины сместился к юго-востоку и центру страны. Здесь прогнозируют штормовой ветер, снижение температуры воздуха и обильные дожди. В остальных регионах облачно, но без осадков.

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +15...+17 °С.

В Черкасской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +14...+16 °С.

В Кировоградской и Полтавской областях облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +14...+16 °С.

В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +15...+17 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +15...+17 °С.

В Волынской Ивано-Франковской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +14...+16 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +14...+16 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +15...+17 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +14...+16 °С.

В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +15...+17 °С.

В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +14...+16 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +15...+17 °С.

В Донецкой области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +20...+22 °С.

В Луганской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +17...+19 °С.

В Херсонской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +16...+18 °С.

В Николаевской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +15...+17 °С.

В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +14...+16 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +17...+19 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +14...+16 °С.

Солнце взойдет в 04:56, а зайдет в 21:01. Долгота дня составит 16 ч. 05 мин.