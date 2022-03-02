Первый летний день будет пасмурным и прохладным

06:04 01 Июнь Киев, Украина





Центральный регион Украины Циклон, формировавший ливневые дожди на Западе Украины сместился к юго-востоку и центру страны. Здесь прогнозируют штормовой ветер, снижение температуры воздуха и обильные дожди. В остальных регионах облачно , но без осадков.



В Винницкой области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +15...+17 °С.



В Черкасской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +14...+16 °С.



В Кировоградской и Полтавской областях облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +14...+16 °С.



В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +15...+17 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +15...+17 °С.



В Волынской Ивано-Франковской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +14...+16 °С.



В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +14...+16 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +15...+17 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +14...+16 °С.



В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +15...+17 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +14...+16 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +15...+17 °С.



В Донецкой области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +20...+22 °С.



В Луганской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.



Южный регион Украины



В Запорожской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +17...+19 °С.



В Херсонской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +16...+18 °С.



В Николаевской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +15...+17 °С.



В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +14...+16 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +17...+19 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +14...+16 °С.



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