Первый день осени в Украине: ухудшение погоды и опасность от гроз

11:30 01 сентября Киев, Украина

Первого сентября, в первый день осени, Украину ожидает ухудшение погоды. Согласно данным Украинского гидрометцентра, объявлен І уровень опасности из-за ожидаемых сильных гроз и шквалов.

Прогнозы погоды показывают, что неблагоприятные погодные условия обойдут стороной западные области страны, а также Житомирскую и Винницкую области.