Первый день осени в Украине: ухудшение погоды и опасность от гроз
11:30 01 сентября Киев, Украина
Первого сентября, в первый день осени, Украину ожидает ухудшение погоды. Согласно данным Украинского гидрометцентра, объявлен І уровень опасности из-за ожидаемых сильных гроз и шквалов.
Прогнозы
погоды показывают, что неблагоприятные погодные условия обойдут стороной западные области страны, а также Житомирскую и Винницкую области.
"Первого сентября днем в Украине, за исключением западных областей, ожидаются грозы
. В некоторых районах центральных и южных областей также возможны град и шквалы со скоростью 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.
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