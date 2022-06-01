Первый день лета будет теплым: прогноз погоды в Украине на 1 июня

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 1 июня, в стране будет по-настоящему летняя погода. Лишь в некоторых областях возможны дожди с грозами.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем 20-31°
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Черкасской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Кировоградской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +25...+28 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Черниговской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+29 °С.
В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +28...+31 °С.
В Донецкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +25...+28 °С.
В Николаевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
В Херсонской и Запорожской областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +28...+31 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+29 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Черкасской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Кировоградской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +25...+28 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Черниговской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+29 °С.
В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +28...+31 °С.
В Донецкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +25...+28 °С.
В Николаевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
В Херсонской и Запорожской областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +28...+31 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+29 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
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