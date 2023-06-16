Первые летние выходные, принесут в Украину похолодание. Прогноз погоды и карты

По прогнозу синоптиков, первые летние выходные, 3 и 4 июня, принесут в Украину похолодание. Понижение температуры произойдёт практически во всех областях, за исключением Приазовья и крайнего востока. Первыми его ощутят жители западных и северных областей, где столбики термометров днем покажут +17°...+20°, а ночью местами будет лишь +6°...+9°. К концу недели по всей стране ожидается от +18° до +23°. Также в субботу часть Украины накроют дожди и ливни.

Суббота, 3 июня:

В западных областях переменная облачность, без осадков. Только ночью на Буковине ожидается небольшой дождь. Ветер северный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, в Волынской и Львовской областях на поверхности почвы местами заморозки -3…0 °С. Днём столбики термометров покажут +15…+20 °С.

В северных областях ночью и утром ожидается дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днём +15…+20 °С.

В центральном регионе страны в течение суток ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, днём при грозах местами шквалы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днём +20…+25 °С.

На юге Украины ночью без осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, с переходом днём на северный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днём +22…+27 °С.

В восточных областях ночью без осадков, днём небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +22…+27 °С.

В Киеве в субботу будет ясно и безоблачно, температура воздуха ночью +11°, днем +19°С.

Воскресенье, 4 июня:

В западных и северных областях малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, на крайнем севере и в Карпатах возможны заморозки на поверхности почвы -3…0 °С. Днём +18…+23 °С.

В центральных областях малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °С, днём +19…+24 °С.

В южных и восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, в Крыму до +16 °С; днём +19…+24 °С.

В Киеве ночью ожидается +10°, а днем +21°С, небольшая облачность.