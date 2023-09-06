Переменчивая погода ожидается в Украине в понедельник

Согласно последним прогнозам, понедельник, 28 августа, принесет переменную погоду в Украине. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь с грозами, особенно в юго-западной части страны, хотя в Донецкой и Луганской областях осадков не предвидится.
Эти данные были представлены Украинским гидрометцентром.
Ветер будет менять направление и составит от 3 до 8 метров в секунду.
Ночные температуры ожидаются в диапазоне 17-22°, а дневные – от 31 до 36°, за исключением восточных и Сумской областей, где термометры покажут 25-30°.
По данным на 28 августа, столица Украины, Киев, и его окрестности также столкнутся с переменной облачностью и местами кратковременными дождями. В ночное время температура в столице составит 20-22°, а в течение дня поднимется до 33-35°. В Киевской области ожидаются ночные температуры 17-22°, а днем столбики термометров поднимутся до 31-36°.
Эти данные были представлены Украинским гидрометцентром.
Ветер будет менять направление и составит от 3 до 8 метров в секунду.
Ночные температуры ожидаются в диапазоне 17-22°, а дневные – от 31 до 36°, за исключением восточных и Сумской областей, где термометры покажут 25-30°.
По данным на 28 августа, столица Украины, Киев, и его окрестности также столкнутся с переменной облачностью и местами кратковременными дождями. В ночное время температура в столице составит 20-22°, а в течение дня поднимется до 33-35°. В Киевской области ожидаются ночные температуры 17-22°, а днем столбики термометров поднимутся до 31-36°.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии