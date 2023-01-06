Пасмурно, небольшие осадки: погода в Украине 6 января

07:11 06 января Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет пасмурная погода, в Центральном, Западном, Северном и Восточном регионах пройдет небольшой дождь, местами дождь с мокрым снегом. На остальной территории страны осадков не предвидится. 

Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, небольшие осадки. Ветер переменных направлений, 7-8 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.

В Черкасской и Кировоградской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 7-8 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.

На Полтавщине пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.

На Днепропетровщине пасмурно, без осадков. Ветер западный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.

Западный регион Украины
На Львовщине пасмурно, небольшие осадки. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +2...+7°С.

На Хмельнитчине пасмурно, небольшие осадки. Ветер северо-западный, 6-9 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.

На Волыни и Ровенщине пасмурно, небольшие осадки. Ветер переменных направлений, 4-8 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.

На Тернопольщине пасмурно, небольшие осадки. Ветер северо-западный, 5-9 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С..

В Ивано-Франковской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.

В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.

В Закарпатье облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.

Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, небольшие осадки. Ветер переменных направлений, 6-7 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.

В Житомирской области пасмурно, небольшие осадки. Ветер переменных направлений, 6-7 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.

В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер северный, 6-7 м/с. Температура воздуха днем -1...-3°С.

На Сумщине пасмурно, небольшой снег. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.

Восточный регион Украины
На Харьковщине пасмурно, небольшие осадки. Ветер переменных направлений, 5-8 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.

В Луганской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.

На Донетчине пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный, 6-9 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С

Южный регион Украины
В Запорожье пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.

В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.

В Николаевской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный и северо-западный, 7-8 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.

В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, 6-9 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.

В Киеве пасмурно, небольшие осадки. Ветер переменных направлений, 6-7 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.