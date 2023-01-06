Пасмурно, небольшие осадки: погода в Украине 6 января

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет пасмурная погода, в Центральном, Западном, Северном и Восточном регионах пройдет небольшой дождь, местами дождь с мокрым снегом. На остальной территории страны осадков не предвидится.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, небольшие осадки. Ветер переменных направлений, 7-8 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
В Черкасской и Кировоградской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 7-8 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.
На Полтавщине пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.
На Днепропетровщине пасмурно, без осадков. Ветер западный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.
Западный регион Украины
На Львовщине пасмурно, небольшие осадки. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +2...+7°С.
На Хмельнитчине пасмурно, небольшие осадки. Ветер северо-западный, 6-9 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
На Волыни и Ровенщине пасмурно, небольшие осадки. Ветер переменных направлений, 4-8 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
На Тернопольщине пасмурно, небольшие осадки. Ветер северо-западный, 5-9 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С..
В Ивано-Франковской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.
В Закарпатье облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, небольшие осадки. Ветер переменных направлений, 6-7 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
В Житомирской области пасмурно, небольшие осадки. Ветер переменных направлений, 6-7 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер северный, 6-7 м/с. Температура воздуха днем -1...-3°С.
На Сумщине пасмурно, небольшой снег. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.
Восточный регион Украины
На Харьковщине пасмурно, небольшие осадки. Ветер переменных направлений, 5-8 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.
В Луганской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.
На Донетчине пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный, 6-9 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С
Южный регион Украины
В Запорожье пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.
В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.
В Николаевской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный и северо-западный, 7-8 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, 6-9 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.
В Киеве пасмурно, небольшие осадки. Ветер переменных направлений, 6-7 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
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