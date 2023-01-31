Пасмурно, местами мокрый снег: погода в Украине 31 января

По данным Укргидрометцентра, сегодня в большинстве областей Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица.
Ветер преимущественно юго-западный и западный, в восточных областях – южный.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-5 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Черкасской области пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха днем -2...0°С.
В Полтавской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 4-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.
На Днепропетровщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.
Западный регион Украины
На Львовщине пасмурно, небольшие осадки (мокрый снег). Ветер западный 7-8 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 5-7 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.
На Волыни небольшие осадки (мокрый снег). Ветер западный 6-8 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Ровенской области небольшие осадки (мокрый снег). Ветер западный 6-7м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Тернопольской области небольшие осадки (мокрый снег). Ветер западный 6-7м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный 4-7 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.
В Черновицкой области небольшие осадки (мокрый снег). Ветер западный 3-7 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
В Закарпатье переменная облачность, небольшие осадки (мокрый снег). Ветер переменных направлений 1-4 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-6 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.
На Черниговщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-7 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный и южный 4-6 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный и южный 4-6 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Луганской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
На Донетчине пасмурно, небольшие осадки (мокрый снег). Ветер южный, 3-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С
Южный регион Украины
В Запорожье облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.
В Херсонской области пасмурно, небольшие осадки (мокрый снег). Ветер южный, 2-3 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С
В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-4 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Одесской области пасмурно, небольшие осадки (мокрый снег). Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-5 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Черкасской области пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха днем -2...0°С.
В Полтавской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 4-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.
На Днепропетровщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.
Западный регион Украины
На Львовщине пасмурно, небольшие осадки (мокрый снег). Ветер западный 7-8 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 5-7 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.
На Волыни небольшие осадки (мокрый снег). Ветер западный 6-8 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Ровенской области небольшие осадки (мокрый снег). Ветер западный 6-7м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Тернопольской области небольшие осадки (мокрый снег). Ветер западный 6-7м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный 4-7 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.
В Черновицкой области небольшие осадки (мокрый снег). Ветер западный 3-7 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
В Закарпатье переменная облачность, небольшие осадки (мокрый снег). Ветер переменных направлений 1-4 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-6 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.
На Черниговщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-7 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный и южный 4-6 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный и южный 4-6 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Луганской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
На Донетчине пасмурно, небольшие осадки (мокрый снег). Ветер южный, 3-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С
Южный регион Украины
В Запорожье облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.
В Херсонской области пасмурно, небольшие осадки (мокрый снег). Ветер южный, 2-3 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С
В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-4 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Одесской области пасмурно, небольшие осадки (мокрый снег). Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
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