Пасмурно, местами дождь: погода в Украине 17 января

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет пасмурно, на Закарпатье, Ровенщине, Киевщине и Черниговщине небольшой дождь.
Ветер будет преобладать юго-восточный и южный. Днем плюсовая температура на всей территории Украины.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.
В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.
На Полтавщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
На Днепропетровщине пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.
Западный регион Украины
На Львовщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-6 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.
На Хмельнитчине пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.
На Волыни пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.
В Ровенской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 6-7 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.
В Тернопольской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°С.
На Закарпатье пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный и южный, 5-6 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 8-9 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.
В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-8 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.
На Черниговщине пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
На Сумщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.
Восточный регион Украины
На Харьковщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-74 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
На Донетчине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-6 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.
Южный регион Украины
В Запорожье пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.
В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-10 м/с. Температура воздуха днем +9..+11°С.
В Николаевской области пасмурно, без осадков Ветер юго-восточный с переходом в южный, 6-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.
В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 8-12 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.
В Киеве пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 8-9 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.
В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.
На Полтавщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
На Днепропетровщине пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.
Западный регион Украины
На Львовщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-6 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.
На Хмельнитчине пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.
На Волыни пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.
В Ровенской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 6-7 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.
В Тернопольской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°С.
На Закарпатье пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный и южный, 5-6 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 8-9 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.
В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-8 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.
На Черниговщине пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
На Сумщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.
Восточный регион Украины
На Харьковщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-74 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.
На Донетчине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-6 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.
Южный регион Украины
В Запорожье пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.
В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-10 м/с. Температура воздуха днем +9..+11°С.
В Николаевской области пасмурно, без осадков Ветер юго-восточный с переходом в южный, 6-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.
В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 8-12 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.
В Киеве пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 8-9 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.
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