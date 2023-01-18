Ожидается потепление: погода в Украине 18 января

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине местами небольшой дождь, на Закарпатье – сильный дождь. На всей территории ожидается потепление
Ветер будет преобладать юго-восточный и южный.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-9 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.
В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 8-11 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 9-11 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°С.
На Полтавщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 9-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.
На Днепропетровщине пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 9-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.
Западный регион Украины
На Львовщине пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-7 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.
На Хмельнитчине пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на южный, 4-8 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.
На Волыни пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный и южный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.
В Ровенской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный и южный, 4-7 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.
В Тернопольской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в южный, 4-7 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.
В Ивано-Франковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в южный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +13...+15°С.
На Закарпатье пасмурно, сильный дождь. Ветер переменных направлений, 4-7 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.
В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в южный, 5-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.
На Черниговщине пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.
На Сумщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.
Восточный регион Украины
На Харьковщине пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-7 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-7 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С
Южный регион Украины
В Запорожье пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-9 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.
В Херсонской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный, 10-12 м/с. Температура воздуха днем +11..+13°С.
В Николаевской области пасмурно, без осадков Ветер южный, 10-12 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 10-13 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-6 м/с. Температура воздуха днем +13...+15°С.
В Киеве пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-9 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.
В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 8-11 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 9-11 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°С.
На Полтавщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 9-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.
На Днепропетровщине пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 9-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.
Западный регион Украины
На Львовщине пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-7 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.
На Хмельнитчине пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на южный, 4-8 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.
На Волыни пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный и южный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.
В Ровенской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный и южный, 4-7 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.
В Тернопольской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в южный, 4-7 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.
В Ивано-Франковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в южный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +13...+15°С.
На Закарпатье пасмурно, сильный дождь. Ветер переменных направлений, 4-7 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.
В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в южный, 5-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.
На Черниговщине пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.
На Сумщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.
Восточный регион Украины
На Харьковщине пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-7 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-7 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С
Южный регион Украины
В Запорожье пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-9 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.
В Херсонской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный, 10-12 м/с. Температура воздуха днем +11..+13°С.
В Николаевской области пасмурно, без осадков Ветер южный, 10-12 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 10-13 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-6 м/с. Температура воздуха днем +13...+15°С.
В Киеве пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С
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