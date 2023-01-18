Ожидается потепление: погода в Украине 18 января

07:11 18 января Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра , сегодня в Украине местами небольшой дождь , на Закарпатье – сильный дождь. На всей территории ожидается потепление

Ветер будет преобладать юго-восточный и южный.



Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-9 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.



В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 8-11 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.



В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 9-11 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°С.



На Полтавщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 9-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



На Днепропетровщине пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 9-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



Западный регион Украины

На Львовщине пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-7 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



На Хмельнитчине пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на южный, 4-8 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.



На Волыни пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный и южный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



В Ровенской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный и южный, 4-7 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.



В Тернопольской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в южный, 4-7 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.



В Ивано-Франковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.



В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в южный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +13...+15°С.



На Закарпатье пасмурно, сильный дождь. Ветер переменных направлений, 4-7 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.



Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.



В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в южный, 5-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.



На Черниговщине пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



На Сумщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.



Восточный регион Украины

На Харьковщине пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.



В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-7 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.



В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-7 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С



Южный регион Украины

В Запорожье пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-9 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



В Херсонской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный, 10-12 м/с. Температура воздуха днем +11..+13°С.



В Николаевской области пасмурно, без осадков Ветер южный, 10-12 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.



В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 10-13 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°С.



В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-6 м/с. Температура воздуха днем +13...+15°С.



В Киеве пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С