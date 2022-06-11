От пожарной опасности до грозы с градом: прогноз погоды в Украине на 12 июня

По прогнозам Укргидрометцентра, в воскресенье, 12 июня, в западном регионе страны ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днём +21…+26 °С.

В северных областях пройдут грозовые дожди, днём местами ливни с градом и шквалистым усилением ветра. Ветер северо-западный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +15…+20 °С, днём +24…+29 °С.

В центральных областях ночью без существенных осадков, днём местами пройдут грозовые дожди. Ветер будет преобладать северный, 5 – 10 м/с. Минимальные температуры ночью +16…+21 °С, максимальные днём +26…+31 °С.

В южных областях ожидается жаркая и сухая погода. Только в Одесской области днём пройдут дожди с грозами, местами интенсивные. Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 °С, днём +28…+33 °С.

В восточных областях ночью осадков не ожидается, днём местами пройдёт кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается +16…+21 °С, днём воздух прогреется до +26…+31 °С.

В Киеве 12 июня днем ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем около 30°.

По 13 июня в Украине, кроме Карпатского региона, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.