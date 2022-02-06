От дождей на западе до морозов на востоке, - прогноз погоды в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 5 февраля, в Украине ожидается переменчивая погода, поскольку с запада движется потепление. Всё начнется с осадков на западе, севере и местами в центральных областях. Вместе с дождями и снегом сегодня в эти регионы придет небольшое потепление, однако на Левобережье Украины все еще будет мороз.

Так, на западе Украины сегодня будет довольно мокро. Повсеместно ожидаются небольшие дожди, местами - со снегом. Здесь будет преобладать небольшая облачность. Ночью температура будет от -2° до +1°, а днем воздух прогреется до +2°...+3°, а в Ивано-Франковской и Черновицкой областях - до +5°...+6°.

На севере Украины сегодня тоже ожидаются осадки в виде мокрого снега, а в Сумской области - просто снега. По ночам здесь градусы распределятся неравномерно: в Черниговской и Сумской областях - до -10°...-12°, в киевской - до -5°, а в Житомирской - до -1°. Днем же практически везде будет до +2°, кроме Сумщины - там днем ожидается до -3°.

В центре Украины холоднее всего ночью будет в Черкасской и Полтавской областях, где столбики термометров опустятся до -9°...-10°, на остальной территории в темное время суток будет до -7°...-3°. Днем в центральных областях будет от -2° до +2°. В Винницкой и Черкасской областях будет снежить, возможен мокрый снег. На остальной территории вероятность осадков мала.

Жителей востока страны сегодня ждет небольшая облачность. Ночью морозы будут около -9°...-7°, а днем столбики термометров покажут -4°...-2°.

На юге Украины сегодня также будет небольшая облачность, ночью до -6°, а днем холоднее всего будет в Запорожской области и в Крыму - от -1° до +1°. На остальной территории в светлое время суток ожидается +3°...+5°. На полуострове также ожидается дождь со снегом.

Напомним, в феврале в Украине будет зимняя погода. Во второй половине месяца ожидается резкое похолодание, однако с 25 числа погода изменится - начнется потепление.