Осадки в западных областях: погода в Украине 23 декабря

07:08 23 декабря Киев, Украина

По информации Укргидрометцентра, сегодня в западных областях ожидаются дожди и мокрый снег, на остальной территории страны без существенных осадков.
 
На дорогах в западных и северных регионах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.

В Черкасской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.

В Кировоградской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.

В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.

В Днепропетровской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской и Закарпатской областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.

В Волынской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.

В Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.

В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.

В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.

В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.

В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.

В Луганской и Донецкой областях облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.

В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.

В Николаевской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.

В Одесской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.

В Киеве облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-4 м/с. Температура воздуха днем +2…+3 °С.