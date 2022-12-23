Осадки в западных областях: погода в Украине 23 декабря

По информации Укргидрометцентра, сегодня в западных областях ожидаются дожди и мокрый снег, на остальной территории страны без существенных осадков.
На дорогах в западных и северных регионах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы ветра до 15-20 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Черкасской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
В Кировоградской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.
В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
В Днепропетровской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Закарпатской областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Волынской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
В Луганской и Донецкой областях облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.
В Николаевской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
В Одесской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.
В Киеве облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-4 м/с. Температура воздуха днем +2…+3 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Черкасской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
В Кировоградской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.
В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
В Днепропетровской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Закарпатской областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Волынской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
В Луганской и Донецкой областях облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.
В Николаевской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
В Одесской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.
В Киеве облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-4 м/с. Температура воздуха днем +2…+3 °С.
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