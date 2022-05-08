Опять дожди: прогноз погоды в Украине на 5 августа

По информации синоптиков, сегодня, в Украине ожидаются дожди, местами шквалы и град. Непогода обойдет стороной лишь южный регион страны.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +25...+28 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +27...+30 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +30...+33 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +27...+30 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +24...+27 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +25...+28 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17°С, днем +24...+27 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Донецкой и Луганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +29...+32 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +29...+32 °С.
В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +30...+33 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +30...+33 °С.
В Киеве переменная облачность, дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +23...+26 °С.
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