Октябрь 2023 в Украине будет теплее нормы - Укргидрометцентр

По прогнозу синоптиков, среднемесячная температура в октябре 2023 года в Украине прогнозируется в пределах 7-13°С тепла, что на 1-1,5° выше нормы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.
Краткая климатическая характеристика октября
Средняя месячная температура составляет 6-13°, в Карпатах 4-5° тепла. Абсолютный максимум температуры составляет 26-34°, в Крыму до 35°, в горных районах местами 20-21 ° тепла.
Абсолютный минимум температуры – 4-16° мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23° мороза, на юге Крыма 0-3° мороза.
Среднее месячное количество осадков составляет 29-54 мм, местами в Карпатах и горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-108 мм, на высокогорье Карпат до 129 мм.
Месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.
Краткая климатическая характеристика октября
Средняя месячная температура составляет 6-13°, в Карпатах 4-5° тепла. Абсолютный максимум температуры составляет 26-34°, в Крыму до 35°, в горных районах местами 20-21 ° тепла.
Абсолютный минимум температуры – 4-16° мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23° мороза, на юге Крыма 0-3° мороза.
Среднее месячное количество осадков составляет 29-54 мм, местами в Карпатах и горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-108 мм, на высокогорье Карпат до 129 мм.
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