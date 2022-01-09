Очередной сюрприз зимы: снег и дождь, на дорогах будет гололедица

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 9 января, в Украине ожидается достаточно теплая погода с температурой воздуха днем в среднем до 0...+2, лишь на юге до +5 ... + 8 градусов. Ночная температура воздуха в большинстве областей Украины составит -2...-6 градусов.
Однако по всей территории будет идти либо снег, либо дождь.
Прогноз погоды в регионах
В западных, северных и центральных областях Украины будет идти снег и мокрый снег. В центральных регионах снег будет переходить в дождь.
Днем в западных областях осадки будут прекращаться. На юге и востоке существенных дождей и снега не прогнозируют, однако незначительные осадки местами все же возможны.
В Киеве будет падать снег и мокрый снег. Столбики термометров будут показывать -1 ... + 1 градус. Киевляне! Проверьте в ваших автомобилях наличие лопаты - осадки могут быть серьезными, много, с налипанием мокрого снега, "кашей", гололедицей на дорогах и тротуарах.
Погода в городах Украины 9 января
- Ужгород – +1...+3
- Львов – 0...+2
- Ивано-Франковск – 0...+2
- Тернополь – 0...+2
- Черновцы – 0...+2
- Хмельницкий – 0...+2
- Луцк – 0...+2
- Ровно – 0...+2
- Житомир – 0...+2
- Винница – 0...+2
- Одесса – + 6...+8
- Николаев – + 5...+7
- Херсон – + 5...+7
- Симферополь – + 6...+8
- Кропивницкий – 0...+2
- Черкассы – 0...+2
- Чернигов – 0...+2
- Сумы – 0...-2
- Полтава – 0...+2
- Днепр – + 2...+4
- Запорожье – + 4...+6
- Донецк – 0...+2
- Луганск – 0...+2
- Харьков – 0...+2
- Киев – -1...+1
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии