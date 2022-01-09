Очередной сюрприз зимы: снег и дождь, на дорогах будет гололедица

08:48 09 Январь Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 9 января, в Украине ожидается достаточно теплая погода с температурой воздуха днем в среднем до 0...+2, лишь на юге до +5 ... + 8 градусов. Ночная температура воздуха в большинстве областей Украины составит -2...-6 градусов.

Однако по всей территории будет идти либо снег, либо дождь.

Прогноз погоды в регионах

В западных, северных и центральных областях Украины будет идти снег и мокрый снег. В центральных регионах снег будет переходить в дождь.

Днем в западных областях осадки будут прекращаться. На юге и востоке существенных дождей и снега не прогнозируют, однако незначительные осадки местами все же возможны.

В Киеве будет падать снег и мокрый снег. Столбики термометров будут показывать -1 ... + 1 градус. Киевляне! Проверьте в ваших автомобилях наличие лопаты - осадки могут быть серьезными, много, с налипанием мокрого снега, "кашей", гололедицей на дорогах и тротуарах.

Погода в городах Украины 9 января

  • Ужгород – +1...+3
  • Львов – 0...+2
  • Ивано-Франковск – 0...+2
  • Тернополь – 0...+2
  • Черновцы – 0...+2
  • Хмельницкий – 0...+2
  • Луцк – 0...+2
  • Ровно – 0...+2
  • Житомир – 0...+2
  • Винница – 0...+2
  • Одесса – + 6...+8
  • Николаев – + 5...+7
  • Херсон – + 5...+7
  • Симферополь – + 6...+8
  • Кропивницкий – 0...+2
  • Черкассы – 0...+2
  • Чернигов – 0...+2
  • Сумы – 0...-2
  • Полтава – 0...+2
  • Днепр – + 2...+4
  • Запорожье – + 4...+6
  • Донецк – 0...+2
  • Луганск – 0...+2
  • Харьков – 0...+2
  • Киев – -1...+1

Прогноз погоды на 9 января от Укргидрометцентра