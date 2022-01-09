Очередной сюрприз зимы: снег и дождь, на дорогах будет гололедица

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 9 января, в Украине ожидается достаточно теплая погода с температурой воздуха днем в среднем до 0...+2, лишь на юге до +5 ... + 8 градусов. Ночная температура воздуха в большинстве областей Украины составит -2...-6 градусов.

Однако по всей территории будет идти либо снег, либо дождь.

Прогноз погоды в регионах

В западных, северных и центральных областях Украины будет идти снег и мокрый снег. В центральных регионах снег будет переходить в дождь.

Днем в западных областях осадки будут прекращаться. На юге и востоке существенных дождей и снега не прогнозируют, однако незначительные осадки местами все же возможны.

В Киеве будет падать снег и мокрый снег. Столбики термометров будут показывать -1 ... + 1 градус. Киевляне! Проверьте в ваших автомобилях наличие лопаты - осадки могут быть серьезными, много, с налипанием мокрого снега, "кашей", гололедицей на дорогах и тротуарах.

Погода в городах Украины 9 января