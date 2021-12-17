Облачно с прояснениями: прогноз погоды на 30 марта

06:16 30 Март Киев, Украина

На большей части территории страны облачно с прояснениями, без осадков, лишь в трех областях синоптики прогнозирует дожди.

Температура воздуха будет постепенно повышаться.



Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +8...+10 °С.



В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.



В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.



В Полтавской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +10...+12 °С.



В Волынской и Ровненской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.



В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 °С, днем +9...+11 °С.



В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.



В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +8...+10 °С.



В Закарпатской области облачно, без осадков. Штиль, 1-3 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.



Северный регион Украины

В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +8...+10 °С.



В Черниговской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.



В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +10...+12 °С.



В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +7...+9 °С.



В Донецкой и Луганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +6...+8 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +8...+10 °С.



В Херсонской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.



В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +10...+12 °С.



В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.



В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.



Солнце взойдет в 6:41, а зайдет в 19:29. Долгота дня составит 12 ч. 48 мин.