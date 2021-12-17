Облачно с прояснениями: прогноз погоды на 30 марта

На большей части территории страны облачно с прояснениями, без осадков, лишь в трех областях синоптики прогнозирует дожди.
Температура воздуха будет постепенно повышаться.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +8...+10 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.
В Полтавской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +10...+12 °С.
В Волынской и Ровненской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.
В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 °С, днем +9...+11 °С.
В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +8...+10 °С.
В Закарпатской области облачно, без осадков. Штиль, 1-3 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.
Северный регион Украины
В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +8...+10 °С.
В Черниговской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +10...+12 °С.
В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +7...+9 °С.
В Донецкой и Луганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +6...+8 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +8...+10 °С.
В Херсонской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.
В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +10...+12 °С.
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.
Солнце взойдет в 6:41, а зайдет в 19:29. Долгота дня составит 12 ч. 48 мин.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +8...+10 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.
В Полтавской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +10...+12 °С.
В Волынской и Ровненской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.
В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 °С, днем +9...+11 °С.
В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +8...+10 °С.
В Закарпатской области облачно, без осадков. Штиль, 1-3 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.
Северный регион Украины
В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +8...+10 °С.
В Черниговской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +10...+12 °С.
В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +7...+9 °С.
В Донецкой и Луганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +6...+8 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +8...+10 °С.
В Херсонской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +9...+11 °С.
В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +10...+12 °С.
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.
Солнце взойдет в 6:41, а зайдет в 19:29. Долгота дня составит 12 ч. 48 мин.
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