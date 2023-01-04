Облачно с прояснениями: погода в Украине 4 января

07:09 04 января Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет небольшая облачность Осадков не ожидается, лишь в Черниговской области возможен небольшой дождь.



Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.



В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.



В Кировоградской и Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.



В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.



Западный регион Украины

На Львовщине без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.



В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.



На Волыни и Ровенской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный и западный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.



В Тернопольской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-6 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.



В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 1-4 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.



В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.



В Закарпатье небольшая облачность, без осадков. Ветер северный и южный, 2-3 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С



В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный и западный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С



В Черниговской области облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-8 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.



В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный с переходом в северо-западный, 7-8 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.



Восточный регион Украины

На Харьковщине пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.



В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер западный с переходом в северо-западный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.



На Донетчине пасмурно, без осадков. Ветер западный с переходом в северо-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.



Южный регион Украины

В Запорожье облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.



В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.



В Николаевской области облачно, без осадков Ветер северо-западный, 4-5 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.



В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 6-7 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный и северо-западный, 2-3 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С