Облачно с прояснениями: погода в Украине 4 января

07:09 04 января Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет небольшая облачность. Осадков не ожидается, лишь в Черниговской области возможен небольшой дождь.

Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.

В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.

В Кировоградской и Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.

В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.

Западный регион Украины
На Львовщине без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.

В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.

На Волыни и Ровенской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный и западный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.

В Тернопольской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-6 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.

В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 1-4 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.

В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.

В Закарпатье небольшая облачность, без осадков. Ветер северный и южный, 2-3 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.

Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С

В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный и западный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С

В Черниговской области облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-8 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.

В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный с переходом в северо-западный, 7-8 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.

Восточный регион Украины
На Харьковщине пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.

В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер западный с переходом в северо-западный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.

На Донетчине пасмурно, без осадков. Ветер западный с переходом в северо-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.

Южный регион Украины
В Запорожье облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.

В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.

В Николаевской области облачно, без осадков Ветер северо-западный, 4-5 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.

В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 6-7 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный и северо-западный, 2-3 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С