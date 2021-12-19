Облачно, без существенных осадков: прогноз погоды на 9 декабря 

По данным синоптиков, сегодня, 9 декабря в Украине облачно, в большинстве регионов страны ожидаются несущественные осадки в виде снега и дождя.
В западных, северных, а также Винницкой областях возможна гололедица. В северных и Черкасской областях – гололед, в Киевской - туман.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -1...+2 °С.
В Черкасской и Полтавской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +5...+8 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +6...+9 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -2...+1 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -3...0 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -2...+1 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -4...-1 °С.
В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +3...+6 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1...+2 °С.
В Житомирской области пасмурно, снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -2...+1 °С.
В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+4 °С, днем +4...+7 °С.
В Донецкой и Луганской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+5 °С, днем +6...+9 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +5...+8 °С.
В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, дождь. Ветер юго- западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +7...+10 °С.
В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +6...+9 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +5...+8 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -2...+1 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -1...+2 °С.
В Черкасской и Полтавской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +5...+8 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +6...+9 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -2...+1 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -3...0 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -2...+1 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -4...-1 °С.
В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +3...+6 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1...+2 °С.
В Житомирской области пасмурно, снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -2...+1 °С.
В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+4 °С, днем +4...+7 °С.
В Донецкой и Луганской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+5 °С, днем +6...+9 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +5...+8 °С.
В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, дождь. Ветер юго- западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +7...+10 °С.
В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +6...+9 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +5...+8 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -2...+1 °С.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии