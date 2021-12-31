Облачно, без осадков: погода в Украине на 28 апреля

06:14 28 Апрель Киев, Украина

По данным Гидрометцентра, сегодня в Украине ожидается переменная облачность и по-весеннему теплая погода без осадков.



Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +12...+14 °С.



В Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +11...+13 °С.



В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +12...+14 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +12...+14 °С.



В Хмельницкой, Тернопольской, Ровненской и Черновицкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +11...+13 °С.



В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +12...+14 °С.



Северный регион Украины

В Житомирской и Черниговской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +11...+13 °С.



В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +10...+12 °С.



В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +11...+13 °С.



Восточный регион Украины

В Луганской и Донецкой областях облачно с прояснениями, ночью возможен дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +12...+14 °С.



В Харьковской области облачно с прояснениями, ночью возможен дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +12...+14 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях облачно с прояснениями, ночью возможен дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +11...+13 °С.



В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, ночью возможен дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +14...+16 °С.



В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +11...+13 °С.



Солнце взойдет в 5:42, а зайдет в 20:15. Долгота дня составит 14 ч. 33 мин.