Облачно, без осадков: погода в Украине 20 января

07:08 20 января Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет пасмурно и облачно . В Западных областях ожидаются дожди, на остальной территории страны без осадков.

Ожидается снижение температуры воздуха на всей территории Украины, в Луганской и Донбассе ночью термометры могут опуститься до нуля.



Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный с переходом в юго-восточный, 4-8 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.



В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 6-9 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.



В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер южный с переходом в юго-восточный, 6-9 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.



На Полтавщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.



На Днепропетровщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный 6-8 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



Западный регион Украины

На Львовщине пасмурно, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.



На Хмельнитчине пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.



На Волыни пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.



В Ровенской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.



В Тернопольской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-6 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.



В Ивано-Франковской области пасмурно, сильные осадки. Ветер северо-западный, 3-4 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.



В Черновицкой области пасмурно, небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный, 4 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.



На Закарпатье пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.



Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.



В Житомирской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-7 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



На Черниговщине пасмурно, без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



На Сумщине пасмурно, без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.



Восточный регион Украины

На Харьковщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-8 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.



В Луганской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.



В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.



Южный регион Украины

В Запорожье пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 5-8 м/с. Температура воздуха днем +11..+13°С.



В Николаевской области облачно, без осадков Ветер южный с переходом в юго-восточный, 6-9 м/с. Температура воздуха днем +12...+14°С.



В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°С.



В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-4 м/с. Температура воздуха днем +14...+16°С.



В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.