Облачно, без осадков: погода в Украине 20 января

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет пасмурно и облачно. В Западных областях ожидаются дожди, на остальной территории страны без осадков.
Ожидается снижение температуры воздуха на всей территории Украины, в Луганской и Донбассе ночью термометры могут опуститься до нуля.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный с переходом в юго-восточный, 4-8 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.
В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 6-9 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер южный с переходом в юго-восточный, 6-9 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.
На Полтавщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.
На Днепропетровщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный 6-8 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.
Западный регион Украины
На Львовщине пасмурно, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.
На Хмельнитчине пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.
На Волыни пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
В Ровенской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.
В Тернопольской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-6 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, сильные осадки. Ветер северо-западный, 3-4 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
В Черновицкой области пасмурно, небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный, 4 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.
На Закарпатье пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.
В Житомирской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-7 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.
На Черниговщине пасмурно, без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.
На Сумщине пасмурно, без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.
Восточный регион Украины
На Харьковщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-8 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.
В Луганской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.
Южный регион Украины
В Запорожье пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-8 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 5-8 м/с. Температура воздуха днем +11..+13°С.
В Николаевской области облачно, без осадков Ветер южный с переходом в юго-восточный, 6-9 м/с. Температура воздуха днем +12...+14°С.
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-4 м/с. Температура воздуха днем +14...+16°С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии