Необычно теплые выходные не смотря на сильный ветер. Прогноз погоды

По прогнозу синоптиков, из-за активного циклона в субботу 28 октября на большей части территории Украины будут сильные порывы юго-западного ветра до 17-22 м/с, а в северных, центральных и западных областях местами до 25-27 м/с. Это может привести к падению деревьев, повреждению крыш и линий электропередач.

На юге и востоке страны возможны дожди и даже грозы. Температурный фон сохранится аномально высоким.

Какая будет погода в субботу, 28 октября

В западной части ночью пройдут умеренные дожди, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, ночью и в первой половине дня местами порывы 25-27 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем +10…+15 °С.

В северных областях в течение суток ожидается умеренный, местами сильный дождь. Ветер ночью южный, 9-14 м/с, днем западный, 17-22 м/с, местами порывы, 25-27 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +9…+14°С.

В центральных областях ночью будет идти дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью южный, 9-14 м/с, днем западный, 17-22 м/с, местами порывы, 25-27 м/с. Температура воздуха ночью будет +11...+16°С, днем +14...+19°С.

В южной части страны ночью и утром пройдут кратковременные дожди, местами с грозами; днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем западный, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18°С, днем +18...+23°С.

В восточных областях ночью и утром пройдут дожди, местами с грозами; днем без существенных осадков. Ветер ночью южный, 9-14 м/с, днем юго-западный, 17-22 м/с, на Харьковщине местами порывы, 25-27 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днем +16…+21 °С.

Какая будет погода в воскресенье, 29 октября

В западных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9°С, днем +13...+18°С.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°С, днем +9...+14°С.

В центральных областях осадков не ожидается. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днем +13…+18 °С.

В южных областях и Крыму безоблачно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем +17…+22 °С.

На востоке без осадков. Ветер западный, ночью 15-20 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +6…+11°С, днем +11…+16°С.