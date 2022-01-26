Неделя начнется с облачной теплой погоды

06:08 10 Май Киев, Украина

Новая неделя в Украине начнется с облачной, но сухой и теплой погоды, только на востоке страны есть вероятность дождей с грозами.



Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +18...+20 °С.



В Полтавской и Днепропетровской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +16...+18 °С.



В Черкасской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +17...+19 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской и Волынской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +20...+22 °С.



В и Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +20...+22 °С.



В Ровненской, Тернопольской и Черновицкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +19...+21 °С.



В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +18...+20 °С.



В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +21...+23 °С.



Северный регион Украины

В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +20...+22 °С.



В Черниговской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +17...+19 °С.



В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +16...+18 °С.



В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +18...+20 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской и Луганской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +15...+17 °С.



В Донецкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +14...+16 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +15...+17 °С.



В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +16...+18 °С.



В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +17...+19 °С.



В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +15...+17 °С.



В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +16...+18 °С.



В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +18...+20 °С.



Солнце взойдет в 05:17, а зайдет в 20:31. Долгота дня составит 15 ч. 14 мин.