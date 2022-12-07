Небольшой снег с дождем: погода в Украине 7 декабря

По данным Укргидрометцентра, сегодня по всей Украине, кроме восточной части, ожидается небольшой снег с дождем. В западных, северных и центральных регионах на дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях облачно, снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Полтавской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -5...-3 °С.
В Днепропетровской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Волынской области облачно, снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Ровненской и Тернопольской областях облачно, снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Хмельницкой области облачно, снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Ивано-Франковской областях облачно, снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Черновицкой области облачно, снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Житомирской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черниговской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.
В Сумской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -5...-3 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.
В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Херсонской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
В Николаевской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
В Одесской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.
В Киеве облачно, снег. Ветер юго-восточный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем около -2 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях облачно, снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Полтавской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -5...-3 °С.
В Днепропетровской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Волынской области облачно, снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Ровненской и Тернопольской областях облачно, снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Хмельницкой области облачно, снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Ивано-Франковской областях облачно, снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Черновицкой области облачно, снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Житомирской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черниговской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.
В Сумской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -5...-3 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.
В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Херсонской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
В Николаевской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
В Одесской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.
В Киеве облачно, снег. Ветер юго-восточный, 5-7 м/с. Температура воздуха днем около -2 °С.
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