На западе страны сегодня дождь с мокрым снегом

06:11 15 Март Киев, Украина

Западную Украину накроют осадки в виде дождя с мокрым снегом, на остальной территории страны будет преобладать юго-западный ветер с силой 5-10 м/с. В общем в Украине ожидается пасмурная погода с прояснениями в южных регионах.



Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +8...+10 °С.



В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +11...+13 °С.



В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +11...+13 °С.



В Полтавской области облачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.



В Черкасской области облачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +9...+11 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, мокрый снег. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +5...+7 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, мокрый снег. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 °С, днем +3...+5 °С.



В Черновицкой области облачно, мокрый снег. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 °С, днем +3...+5 °С.



В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, мокрый снег. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +5...+7 °С.



В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +6...+8 °С.



В Закарпатской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.



Северный регион Украины

В Житомирской, Черниговской и Сумской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +5...+7 °С.



В Киевской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+6 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +10...+12 °С.



В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +11...+13 °С.



В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +10...+12 °С.



В Херсонской и Николаевской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +12...+14 °С.



В Одесской области облачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.



В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +10...+12 °С.



В Киеве облачно, дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+6 °С.



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