На западе страны сегодня дождь с мокрым снегом

Западную Украину накроют осадки в виде дождя с мокрым снегом, на остальной территории страны будет преобладать юго-западный ветер с силой 5-10 м/с. В общем в Украине ожидается пасмурная погода с прояснениями в южных регионах.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +8...+10 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +11...+13 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +11...+13 °С.
В Полтавской области облачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.
В Черкасской области облачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +9...+11 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, мокрый снег. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +5...+7 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, мокрый снег. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 °С, днем +3...+5 °С.
В Черновицкой области облачно, мокрый снег. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 °С, днем +3...+5 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, мокрый снег. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +5...+7 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +6...+8 °С.
В Закарпатской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской, Черниговской и Сумской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +5...+7 °С.
В Киевской области облачно, дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+6 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +10...+12 °С.
В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +11...+13 °С.
В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +9...+11 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +10...+12 °С.
В Херсонской и Николаевской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +12...+14 °С.
В Одесской области облачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днем +10...+12 °С.
В Киеве облачно, дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+6 °С.
Солнце взойдет в 6:08, а зайдет в 18:03. Долгота дня составит 11 ч. 55 мин.
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