На юге Украины ожидается шквальный ветер и град

По данным Гидрометцентра в понедельник, 14 июня, в Украине ожидается довольно теплая погода, но грозы и ливни не оставят территорию страны. Похоже, что лето продолжает быть дождливым и пасмурным. Теплее всего будет на Востоке Украины, но даже там синоптики прогнозируют ливни и грозы.
Максимально воздух прогреется до +27 градусов. В то же время холоднее всего будет на Западе. Там столбики термометров покажут лишь +16...+18 градусов.
Облачная погода продержится на Западной Украине весь день. Ночью будет падать сильный дождь, который к утру должен ослабеть. Столбики термометров покажут +17...+19 градусов.
На Востоке Украины погода также будет пасмурной. Там осадки прогнозируют только днем. Температура воздуха составит +25...+27 градусов.
На Севере незначительное прояснение следует ждать лишь ближе к вечеру. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до прихода вечера. Воздух там прогреется до +23...+25 градусов.
В южных областях непогода развернется на полную. Кроме дождя, синоптики прогнозируют град и шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду. Температура воздуха составит +23...+25 градусов.
В Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Всю вторую половину дня будет падать мелкий дождь. Столбики термометров там покажут +23...+25 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 14 июня
- Ужгород – +17...+19
- Львов – +16...+18
- Ивано-Франковск – +16...+18
- Тернополь – +17...+19
- Черновцы – +16...+18
- Хмельницкий – +17...+19
- Луцк – +17...+19
- Ровно – +17...+19
- Житомир – +21...+23
- Винница – +22...+24
- Одесса – +20...+22
- Николаев – +23...+25
- Херсон – +23...+25
- Симферополь – +22...+24
- Кропивницкий – +22...+24
- Черкассы – +22...+24
- Чернигов – +23...+25
- Сумы – +23...+25
- Полтава – +22...+24
- Днепр – +23...+25
- Запорожье – +24...+26
- Донецк – +24...+26
- Луганск – +25...+27
- Харьков – +25...+27
- Киев – +23...+25
Прогноз погоды на 14 июня - Укргидрометцентр
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