На юге Украины ожидается шквальный ветер и град

06:15 14 июня Киев, Украина

По данным Гидрометцентра в понедельник, 14 июня, в Украине ожидается довольно теплая погода, но грозы и ливни не оставят территорию страны. Похоже, что лето продолжает быть дождливым и пасмурным. Теплее всего будет на Востоке Украины, но даже там синоптики прогнозируют ливни и грозы.

Максимально воздух прогреется до +27 градусов. В то же время холоднее всего будет на Западе. Там столбики термометров покажут лишь +16...+18 градусов.

Облачная погода продержится на Западной Украине весь день. Ночью будет падать сильный дождь, который к утру должен ослабеть. Столбики термометров покажут +17...+19 градусов.

На Востоке Украины погода также будет пасмурной. Там осадки прогнозируют только днем. Температура воздуха составит +25...+27 градусов.

На Севере незначительное прояснение следует ждать лишь ближе к вечеру. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до прихода вечера. Воздух там прогреется до +23...+25 градусов.

В южных областях непогода развернется на полную. Кроме дождя, синоптики прогнозируют град и шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду. Температура воздуха составит +23...+25 градусов.

В Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Всю вторую половину дня будет падать мелкий дождь. Столбики термометров там покажут +23...+25 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 14 июня

  • Ужгород – +17...+19
  • Львов – +16...+18
  • Ивано-Франковск – +16...+18
  • Тернополь – +17...+19
  • Черновцы – +16...+18
  • Хмельницкий – +17...+19
  • Луцк – +17...+19
  • Ровно – +17...+19
  • Житомир – +21...+23
  • Винница – +22...+24
  • Одесса – +20...+22
  • Николаев – +23...+25
  • Херсон – +23...+25
  • Симферополь – +22...+24
  • Кропивницкий – +22...+24
  • Черкассы – +22...+24
  • Чернигов – +23...+25
  • Сумы – +23...+25
  • Полтава – +22...+24
  • Днепр – +23...+25
  • Запорожье – +24...+26
  • Донецк – +24...+26
  • Луганск – +25...+27
  • Харьков – +25...+27
  • Киев – +23...+25

Прогноз погоды на 14 июня - Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 14 июня - Укргидрометцентр