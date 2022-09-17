На выходных погода в Украине испортится: дожди, грозы и даже мокрый снег

Как и прогнозировали синоптики, осень 2022 принесла переменчивую погоду, когда ясные дни чередуются с дождливыми и пасмурными. В ближайшие выходные почти на всю территорию страны придут дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

Какая будет погода в субботу 17 сентября

В этот день дожди с грозами ожидаются в Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Одесской, Николаевской , Херсонской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Киевской и Черниговской областях и в Крыму.

Теплее всего будет на юге Украины и в восточных областях. В южных областях днем средняя температура составит от +23 до +26 (в Крыму до +28), ночью - от +14 до +17 (в Крыму до +18).

На востоке Украины днем будет от +22 до +25, а ночью от +10 до +15.

В западных областях, даже в тех, где дождей не ожидается, будет достаточно прохладно. Днем средняя температура составит от +12 до +15, ночью — от+7 до +10.

В центральных областях в этот день ожидается от +17 до +23, ночью — от+8 до +12.

На севере страны от +15 до +18 днем и от +5 до +9 ночью.

В столице в субботу днем будет от +15 до +17, ожидается дождь с грозой. Ночью – от +7 до +9, без осадков.

Какой будет погода в воскресенье 18 сентября

В связи с перемещением активного циклона 18 сентября в большинстве областей ожидаются дожди с грозами, днем - усиление ветра до 15-20 м/с, предупреждает Укргидрометцентр.

Ночью в Закарпатье и Прикарпатье, а днем в западных, северных и центральных областях пройдут сильные дожди, количество осадков 20-30 мм (I уровень опасности, желтый).

В Карпатах ожидается сильный дождь с мокрым снегом, количество осадков 40-50 мм (II уровень опасности, оранжевый). На высокогорье Карпат возможно образование снежного покрова 3-5 см.

В западных областях 18 сентября похолодает. Днем ожидают от +10 до +12 (на Закарпатье — до 14), ночью от +6 до +9.

На юге днем будет от +20 до +27 (в Крыму до +28), ночью от +15 до +18.

На востоке Украины, несмотря на дожди, немного потеплеет. Днем там ожидают от +24 до +28, а ночью от +12 до +18.

В центральных областях ожидают от +16 до +23 днем и от +11 до +16 ночью.

На севере Украины днем будет от +15 до +20, а ночью от +8 до +11.

В Киеве немного похолодает. Днем там ожидается от +13 до +15, ночью — от +9 до +11. Дожди с грозами ожидаются и днем, и ночью.