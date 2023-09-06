На выходных погода в Украине будет комфортно теплой и без осадков

По прогнозу синоптиков, в выходные 2-3 сентября на территории Украины будет преобладать солнечная погода без осадков. Однако, в западных областях, ночью в субботу возможны выпадения дождей, местами с грозами. Температурный фон ожидается близким к климатической норме, в южной половине выше нормы на 1 – 3 °С. Напоминаем, что в лесах большинства областей сохраняется наивысший уровень пожарной опасности (5 класс).

Суббота, 2 сентября:

В западных областях переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Утром и днём местами пройдёт кратковременный дождь с грозой. В Карпатах и на Прикарпатье ночью и утром местами туманы. Ветер западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днём +20…+25 °С, на Закарпатье до +27 °С.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днём +21…+26 °С.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +13…+18 °С, днём +23…+28 °С.

В южной половине Украины и в Крыму малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °С, на побережьях морей до +22 °С; днём +25…+30 °С.

В восточных областях ночью пройдёт кратковременный дождь с грозой, днём без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +22…+27 °С.

Воскресенье, 3 сентября:

В западных областях ночью в районе Карпат и на Прикарпатье, днём в большинстве областей региона пройдут дожди, местами значительные. В отдельных пунктах возможны грозы. Ветер западной четверти, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С, днём +18…+23 °С. В Карпатах в течение суток +10…+15 °С.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +22…+27 °С.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +12…+17 °С, днём +23…+28 °С.

На юге Украины малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +25…+30 °С.

В восточных областях малооблачно, без осадков. Ветер северный, 5 – 10 м/с. Температура ночью +10…+15 °С, днём +22…+27 °С.