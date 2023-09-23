На выходных погода побалует Украину. Прогноз погоды на 23-24 сентября 2023

07:46 23 сентября Киев, Украина

По прогнозу синоптиков на ближайшие двое суток, на большей части территории Украины сохранится период тёплой и сухой погоды. И только в западных областях пройдут осадки, а температурный фон будет испытывать колебания.

Суббота, 23 сентября:

В западных областях ночью без существенных осадков. Днём и вечером пройдут небольшие, местами умеренные дожди с грозами. В отдельных пунктах возможны шквалы, 15 – 17 м/с. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днём +25…+30 °С.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днём +23…+28 °С.

В центральной части страны солнечная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11…+16 °С, днём +24…+29 °С.

В южной половине Украины и в Крыму малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время +11…+16 °С, днём столбики термометров покажут +26…+31 °С.

В восточных областях ожидается сухая и малооблачная погода. Осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +23…+28 °С.

23 сентября – День осеннего равноденствия – это особое астрономическое явление, которое наступает дважды в год, когда день и ночь имеют примерно одинаковую продолжительность. Осенью это отмечается, когда Солнце пересекает экватор и вступает в южное полушарие.

Как правило, день осеннего равноденствия наступает примерно 22-23 сентября на северном полушарии и 20-21 марта на южном полушарии. Этот день маркирует начало осени на северном полушарии и весны на южном полушарии.

Воскресенье, 24 сентября:

В западных областях малоподвижный атмосферных фронт станет причиной дождливой и пасмурной погоды в течение суток. Местами прогремят грозы. Ветер переменных направлений,3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12…+17 °С, днём +18…+23 °С, в Винницкой и Житомирской областях +23…+28 °С.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днём +25…+30 °С.

В центральной части Украины малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С, днём +26…+31 °С.

В южных областях и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +27…+32 °С.

В восточных областях малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +23…+28 °С.