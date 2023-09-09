На выходных 9-10 сентября в Украине ожидается прохладная и сухая погода

По прогнозу синоптиков, на погоду в Украине в выходные 9 и 10 сентября будет влиять антициклон, который принесет прохладные воздушной массы даже в южные регионы страны. Температурный фон снизится на несколько градусов. Днём воздух будет заметно прогреваться, а вот в ночное время столбики термометров практически во всех регионах опустятся ниже +10 °С.

В Черниговской, Киевской и Житомирской областях 10 сентября возможны первые заморозки на поверхности почвы, особенно в низинах, балках, вдоль рек и по берегам небольших водоёмов.

Суббота, 9 сентября.

В западных областях малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер ночью переменных направлений, днём северный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12 °С, днём +21…+26 °С. В Карпатах ночью +4…+9 °С, днём +13…+18 °С.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7…+12 °С, днём +16…+21 °С.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +8…+13 °С, днём +18…+23 °С.

В южной части страны и Крыму малооблачно, без осадков. Ветер северный, 7 – 12 м/с, в Приазовье днём отдельные порывы, 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +23…+28 °С.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. В Луганской области ночью и утром местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, 9 – 14 м/с, местами порывы, 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °С, днём +15…+20 °С.

Воскресенье, 10 сентября.

В западных регионах малооблачно, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер ночью переменных направлений, днём юго-восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8 °С, на Прикарпатье и Закарпатье +7…+12 °С. Днём воздух прогреется до +22…+27 °С.

В северных областях солнечная и сухая погода. Ветер северо-восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +2…+7 °С, в Черниговской и Киевской областях на поверхности почвы местами возможны заморозки до -3 °С. Днём максимальная температура в регионе составит +18…+23 °С.

В центральных областях солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью окажется в диапазоне +3…+8 °С, днём воздух прогреется до +18…+23 °С.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, в Крыму и Одесской области до +13 °С. Днём +19…+24 °С.

В восточных областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +4…+9 °С, днём +17…+22 °С.