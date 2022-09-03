На выходных 3-4 сентября ожидается переменчивая погода с дождями

По прогнозу Укргидрометцентра, в первые выходные осени погода в Украине будет переменчивой. В субботу по всей территории ожидаются дожди, а в воскресенье - будет солнечно, но не без дождей.

Суббота, 3 сентября

В этот день не стоит выходить на улицу без зонта. На всей территории Украины ожидается дождь, местами - с грозами.

В западных областях ночью пройдёт умеренных дождь, днём местами небольшой. На Полесье будет сухо. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +6…+11 °С, на Полесье +1…+6 °С. Днём ожидается холодно, всего +12…+17 °С и только на Полесье за счёт менее плотной облачности до +22 °С.

В северной части Украины осадков не предвидится. Ветер восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха в ночное время +5…+10 °С, на крайнем севере +1…+6 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3 °С. Днём максимальная температура воздуха достигнет значения +16…+21 °С.

В центральных областях ночью без осадков, днём пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днём +18…+23 °С.

На юге Украины ночью осадков не ожидается, днём пройдёт дождь, в Одесской области местами сильный. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы до 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 °С, днём в Приазовье и Крыму +25…+30 °С, на остальной части +19…+24 °С.

В восточных областях ночью осадков не ожидается, днём и вечером местами пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Минимальная температура ночью составит +7…+12 °С, максимальная днём +17…+22 °С.

Воскресенье, 4 сентября

В воскресенье будет наблюдаться небольшая облачность. Но дождей не ожидается на большей части Украины, кроме восточного региона.

В западных областях без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, местами в понижениях рельефа до +2 °С; днём +18…+23 °С.

На севере Украины без осадков, только на юге Сумской обл. ночью пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днём +17…+22 °С.

В центральной части ночью местами пройдёт дождь, днём сухо. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °С, днём +17…+22 °С.

На юге Украины ночью местами пройдёт дождь, днём без осадков. Ветер северо-восточный, 9 – 14 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днём +18…+23 °С.

В восточных областях ночью и в первой половине дня ожидается дождь, местами сильный. Днём без осадков. Ветер северо-восточный, 9 – 14 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °С, днём +16…+21 °С.

Средняя месячная температура воздуха в сентябре 2022 года прогнозируется в пределах 14-19 градусов тепла, в Карпатах 12-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.