На выходных в Украине будет солнечно и прохладно

На ближайшие двое суток в Украине ожидается малооблачное небо, слабый ветер и отсутствие осадков. В ночное и утреннее время возможны туманы, которые сразу после восхода солнца быстро рассеются.

Суббота, 15 октября:

В западных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Минимальная температура воздуха будет составлять +2…+7 °С, максимальная достигнет +14…+19 °С.

В северной части Украины малооблачно, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +3...-2°С, днем столбики термометров покажут +10...+15°С.

В центральных областях облачно, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Минимальная температура ночью будет +4…-1 °С, максимальная днем +11…+16 °С.

На юге Украины переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье 9-14 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2…+7°С, днем +12…+17°С.

В восточных областях сухо и малооблачно. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 3-8 м/с. Минимальная температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -3…+2 °С, днем максимальные значения достигнут +9…+14 °С.

Жителей и гостей Киева ожидает облачная и довольно прохладная погода, но иногда небо может проясняться. Согласно прогнозам, в течение дня будут несколько усилены порывы ветра. При этом дождь не прогнозируется. Температура: днем до +13°С, ночью около +1. Скорость ветра: до 10 м/с. Вероятность осадков: 8%.

Воскресенье, 16 октября:

В западной части Украины облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +3…+8 °С, днем максимальные значения окажутся в пределах +14…+19 °С.

В северных областях облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью воздух охладится до +2...-3°С, днем прогреется до +9...+14°С.

В центральном регионе малооблачно и сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...-2°С, днем +11...+16°С.

На юге Украины переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье днем отдельные порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2...+7°С, в Крыму и Приазовье до +10°С. Днем максимальные значения составят +13…+18 °С.

В восточной части страны малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Ночью минимальная температура будет составлять -3…+2 °С, днем +10…+15 °С.

В Киеве погода в конце уикенда ожидается преимущественно солнечная с небольшой облачностью. Ужесточенные порывы ветра, как и осадки, эксперты не прогнозируют. Днем будет зябко, а вот ночью – холодно. Температура: днем до +15 °С, ночью около +4. Скорость ветра: до 8 метров в секунду. Вероятность осадков: 10%.