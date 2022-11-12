На территории всей Украины будет преобладать аномально теплая погода

Синоптики обещают, что в ближайшие двое суток антициклон принесет практически на всю территорию Украины аномально теплую погоду, но с понедельника уже начнется постепенное понижение температуры воздуха.

Суббота, 12 ноября:

В западной части Украины осадков не ожидается. Ночью и утром в Прикарпатье и на Буковине возможны туманы. Ветер западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днём +8…+13 °С.

В северных областях без осадков. Ветер западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+7 °С, днём +7…+12 °С.

В центральных областях страны также осадков не предвидится. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений, днём западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +2…+7 °С, днём +7…+12 °С.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туманы. Ветер ночью переменных направлений, днём западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +3…+8 °С, днём +9…+14 °С.

В восточной части облачная погода, без осадков. Ветер западный, 7 – 12 м/с. Ночная температура составит +2…+7 °С, днём воздух прогреется до +7…+12 °С.

В Киеве прогнозируется преимущественно облачная и зябкая погода без осадков, но с усиленными порывами юго-западного ветра. Ночью возможен туман. Температура: днем +10…+12 °С; ночью +5…+8 °С. Скорость ветра: до 7-11 метров в секунду. Вероятность осадков: днем меньше 12%.

Воскресенье, 13 ноября:

В западных областях переменная облачность, без осадков. В Карпатском регионе местами туман. Ветер западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время +4…+9 °С, в Карпатах около 0 °С; днём +7…+12 °С.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью составит +4…+9 °С, днём +8…+13 °С.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4…+9 °С, днём +9…+14 °С.

В южной части Украины облачно с прояснениями, без осадков. Ночью местами возможен туман. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +3…+8 °С, днём +10…+15 °С.

В восточных областях облачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в ночное время +4…+9 °С, днём столбики термометров покажут значения +8…+13 °С.

В Киеве ожидается временами переменная облачность, температура чуть теплее субботы и может быть повышенная влажность из-за туманов на рассвете. После обеда на небе должно проясниться. Дождя не прогнозируют, а вот порывы ветра могут поменяться с умеренных до сильных. Температура: днем +11…+14 °С; ночью +3…+7 °С. Скорость ветра: до 7-10 метров в секунду. Вероятность осадков: днем меньше 20%.